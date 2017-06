Um homem conduziu um veículo contra uma carrinhada polícia nos Campos Elísios, provocando uma operação de segurança em Paris.

Melissa Bell, correspondente da CNN em Paris, diz que as testemunhas alegaram que um carro pegou fogo e um homem que estava a usar uma camisa branca e calções escuros foi visto no chão, deitado com uma forte presença policial à sua volta.

Ainda não são claras as motivações do ataque do homem que provocou este incidente.