Duas pessoas foram encontradas mortas, à deriva no mar, em Lagos, no Algarve, nesta manhã de segunda-feira.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Faro, um dos corpos foi detetado à deriva junto à praia, tendo o alerta sido dado por volta das 7h da manhã. Já o outro corpo foi encontrado por volta das 10h da manhã.

Segundo Conceição Duarte, capitão do Porto de Lagos afirmou à Lusa, não se conhecem elementos que possam identificar as vítimas e perto do local onde as duas vítimas foram encontradas estava um cão com um chip que tem registo de origem na Noruega.

A polícia Marítima está a investigar o caso para determinar as causas das duas mortes. No entanto, segundo o CDOS tudo indica se tratar de um afogamento.