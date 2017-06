O anúncio do espetáculo foi feito pelo agente e promotor Vasco Sacramento nas redes sociais. "Ninguém vai ganhar um tostão com isto e todas as receitas obtidas reverterão para o apoio às vítimas e à reconstrução das áreas afectadas", advertiu.

O MEO Arena irá receber o concerto de solidariedade para com as vítimas do incêndio de Pedrogão Grande no dia 27. A Antena 3, que apoia o evento, revelou hoje que entre os confirmados estão já Salvador Sobral, Carminho, Ana Moura e Rui Veloso.

Antes, no dia 24, artistas leirienses encontram-se no palco do Teatro José Lúcio da Silva. David Fonseca, a editora Omnichord Records e a associação cultural Fade In são algumas das vozes a apoiar a causa.

Os bilhetes custam 15 euros e são hoje postos à venda.