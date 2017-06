O Presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, apelou esta segunda-feira a toda a população que suspenda todas as doações de bens alimentares e medicamentos para os bombeiros que estão a lutar contra o fogo de Pedrógão Grande.

“Agradecemos do fundo do coração mas não recolham mais alimentos para entrega enquanto não houver uma nova comunicação da Liga dos Bombeiros Portugueses” disse.

Segundo as suas palavras, os ‘stocks’ estão lotados tanto no quartel de Pedrógão Grande, como também em Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos: Veio uma quantidade imensa e o 'stock' está lotado, ultrapassando os limites", frisou Jaime Marta Soares.

"Estamos a assistir a uma enorme vaga de solidariedade e é de louvar. No entanto, eu queria fazer um apelo: O facto de as pessoas estarem a dar muitos mantimentos está neste momento a causar-nos algumas dificuldades de logística porque ficámos com excesso de alimentação", disse aos jornalistas a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.