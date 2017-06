O presidente do INEM adiantou que já são 135, as pessoas que ficaram feridas na sequência do incêndio de Pedrógão Grande, no qual já morreram 62 pessoas. O fogo deflagrou sábado à tarde e continua ativo.

Dos 135 feridos, 121 são civis, 13 são bombeiros e um é militar da GNR, afirmou Luís Meira à agência Lusa.

Sete dos feridos, cinco bombeiros e dois civis, estão em estado grave. O número de feridos mais do que duplicou, pois o último balanço dava conta de 62 feridos, sendo que apenas dois estariam em estado grave.

O presidente do INEM disse ainda que os psicólogos do INEM, apoiados por profissionais da Cruz Vermelha Portuguesa, das autarquias e da Proteção Civil, realizaram 354 intervenções.

