O gabinete do ministro do ministro do Planeamento e das Infraestruturas revela em comunicado ter solicitado à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) os pareceres para a nomeação do Conselho de Administração (CA) da CP para o mandato 2017-2020.

O CA indicado terá como presidente Carlos Gomes Nogueira e como vogais Sérgio Abrantes Machado e Ana dos Santos Malhó. A Cresap tem de pronunciar-se sobre a nomeação.

De acordo com o comunicado do Governo, o novo CA da CP "terá como prioridades o desenvolvimento de uma política que contribua para a coesão territorial do país, a renovação estratégica do material circulante e a reestruturação orgânica da empresa".

Carlos Gomes Nogueira é licenciado em Gestão e era até agora administrador executivo da Europartners, tendo, entre 2011 e 2014, desempenhado funções executivas na Groundforce. Foi também fundador e dirigente da Confederação do Turismo Português e membro do Conselho Diretivo do ISCTE.

Sérgio Abrantes Machado é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e era até agora diretor-geral da Empresa de Manutenção e Equipamento Ferroviário (EMEF), na qual também integrou o Conselho de Administração e desempenhou diversas funções na TAP.

Ana dos Santos Malhó é licenciada em Administração e Gestão de Empresas e integrava, desde 2013, o Conselho Diretivo da EMEF. Foi também vogal do Conselho Fiscal da CP Carga e diretora financeira da CP.