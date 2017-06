O Google trocou o doodle por um símbolo de luto em homenagem às vitimas do incêndio, e quem entra no motor de buscar encontra um laço preto em solidariedade com Portugal.

Além do Google, o portal de partilha de vídeos, YouTube, também colocou o laço preto para homenagear as vítimas desta que, de acordo com o primeiro-ministro António Costa foi “a maior tragédia dos últimos anos”.