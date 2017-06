Em memória das vítimas do incêndio de Pedrógrão Grande, a bandeira de Portugal foi colocada a meia-haste, esta segunda-feira, no edifício do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, manifestou-se chocado pelos acontecimentos deste fim de semana. O presidente afirmou ainda que os seus pensamentos “estão com as vítimas e com as suas famílias e amigos".

"Em memória das vítimas, a bandeira no Parlamento Europeu estará a meia-haste”, concluiu Tajani.