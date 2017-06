O Itinerário Complementar 8 (IC8) voltou hoje a ser cortado ao trânsito, pelas 12h, na zona de Alvaiázere, no distrito de Leiria, devido aos incêndios, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A situação de cortes de trânsito devido a incêndios afect de forma “mais grave” o distrito de Leiria, uma vez que além do IC8, estão interditas a Estrada Nacional 347, no concelho de Figueiró dos Vinhos, a Estrada Nacional 236, em Castanheira de Pera, e a A13 — Auto-estrada do Pinhal Interior, no concelho de Ansião.

De acordo com a GNR, a A13 — Auto-estrada do Pinhal Interior, no concelho de Penela, no distrito de Coimbra, permanece interdita ao trânsito, entre os quilómetros 172 e 183, referindo que a alternativa é sair no nó de Alvaiázere e voltar a entrar no nó de Penela.