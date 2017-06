Dois idosos, marido e mulher com cerca de 80 anos, morreram esta manhã na sequência de um incêndio no seu apartamento na Calçada do Tojal, em Lisboa.

O fogo ficou limitado ao quarto, que terá ficado completamente destruído. O apartamento está situado num segundo andar.

O alerta foi dado às 9h45, tendo sido mobilizados 19 operacionais e seis viaturas.