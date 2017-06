Três escolas portuguesas estão classificadas entre as 60 melhores, de acordo com o ranking do Financial Times divulgado este domingo que avalia os melhores mestrados em finanças.

A primeira escola portuguesa a aparecer no ranking é a Nova School of Business, encontrando-se em 19.º lugar, depois segue-se a Católica Lisbon School of Business em 26.º lugar e de seguida, pela primeira vez a ser considerada no ranking está a ISCTE Business School na 40.ª posição.

O diretor do ISCTE, José Paulo Esperança, afirmou que esta classificação "é extremamente valiosa porque reconhece o esforço investido na internacionalização da escola e vai melhorar a sua visibilidade fora de Portugal”.

O ranking tem 17 indicadores que avaliam a qualidade da escola e do mestrado em três dimensões: progresso da carreira dos graduados, diversidade da escola e a experiência e investigação internacional.

Portugal é o sexto país com mais escolas de gestão classificadas, ficando atrás do Reino Unido, Estados Unidos, França, China e Espanha.