De acordo com dados divulgados hoje pelo Eurostat, a taxa de empregos na zona euro nos primeiros três meses de 2016 era de 1,7%, o mesmo número do último trimestre de 2016.

No conjunto dos 28 Estados-membros da UE, a taxa de empregos disponíveis entre janeiro e março é superior aos 1,8% do período homólogs e do último trimestre de 2016.

As taxa de empregos disponíveis mais alta foram as da República Checa (3,1%), na Bélgica (2,9%), na Finlândia e na Suécia (2,7% cada) e na Alemanha (2,6%).

As menores taxas foram as de Espanha (0,8%), em Portugal (0,9%), na Bulgária, Irlanda, Grécia, Polónia e Eslováquia (1% cada).