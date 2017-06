A nova previsão representa o maior crescimento desde que a Bloomberg começou a compilar estas estimativas, mas para os anos seguintes a perspetiva é de abrandamento: 1,5% em 2018 e 1,3% em 2019. Ainda assim é melhor do que anterior de 1,3% no próximo ano e 1,1% no seguinte.

O inquérito aos economistas foi realizado entre os dias 9 e 16 de Junho e em relação ao segundo trimestre deste ano a média das previsões aponta para que a economia cresça 2,9% por comparação com o mesmo período de 2016 e 0,3% em cadeia em relação aos primeiros três meses do ano.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental revelou na semana passada ser possível que o Produto Interno Bruto (PIB) chegue aos 2,5% este ano se o crescimento em cadeia nos próximos trimestres for conforme o previsto no Programa de Estabilidade deste ano, que aponta para 1,8%.

Se Portugal crescer mais de 2,5% será o melhor registo anual desde 2000. O valor de 2,5% é a previsão de crescimento apontada para 2017 pelo BPI, tal como o Montepio. Já o Braclays estima 2,9%.

O ISEG aponta para que a economia suba entre 2,4% e 2,8%, a mesma previsão do Fórum para a Competitividade.