A ministra da Administração Interna apelou a que as pessoas deixem de doar alimentos. “A vaga de solidariedade está a criar problemas logísticos”, explicou.

Constança Urbano de Sousa afirmou que “neste momento não são necessários mais bens alimentares, para não termos aqui dificuldades de armazenamento”.

“Estamos a assistir a uma enorme vaga de solidariedade e é de louvar. No entanto, eu queria fazer um apelo: O facto de as pessoas estarem a dar muitos mantimentos está neste momento a causar-nos algumas dificuldades de logística porque ficámos com excesso de alimentação”, disse Constança Urbano de Sousa.