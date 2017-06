A mercantilização da casa

Em menos de dez anos, Portugal está a viver dois processos de violento ataque ao direito à habitação

Numa primeira fase, com os cortes no rendimento das famílias e o aumento do desemprego, provou-se que o título de propriedade alcançado a partir do crédito imobiliário não era condição suficiente para garantir a estabilização de uma família numa casa, bastando uma flutuação de rendimentos ou de taxas de juro para que esta fosse colocada em causa. Numa segunda fase e nalguns centros urbanos, a partir de uma temporária e extraordinária transferência dos fluxos turísticos para o país e alavancada por uma lei facilitadora dos despejos, a estrutura do inquilinato está em veloz transformação.

Como podemos perceber por estes dois momentos recentes, o problema da habitação não se resolve pela relação jurídica que cada família estabelece com a sua casa. O título de propriedade e o contrato de arrendamento podem ser igualmente precários, como a nossa realidade recente tem vindo a demonstrar.

A habitação é um problema político na medida em que a produção e distribuição de casas pode ser entendida como um direito humano – privilegiando quem as habita – ou como uma mercadoria – privilegiando quem detém o capital. As duas formas de ver o problema são antagónicas e, sempre que há um interesse de mercado, entram em conflito.

O anúncio do despejo de 17 famílias na Rua dos Lagares, em Lisboa, é um exemplo cristalino deste conflito. Moradores de sempre da Mouraria que ao longo de décadas ajudaram a construir uma imagem de Lisboa que hoje é objeto de consumo turístico arriscam ser despejados para alojar quem procura ver o que construíram. A empresa Iberaquisições – Investimentos Imobiliários, S.A., sem produzir qualquer beneficio ou mais-valia no território, mas exclusivamente por ser detentora do capital que lhe permitiu comprar o edifício, entende-se no direito de despejar os seus habitantes.

O que suceder na Rua dos Lagares dará um sinal claro sobre de que lado está a lei da República perante este conflito e se o Estado desencadeia mecanismos para dar cumprimento à ordem do privado ou se defende o direito à habitação das pessoas nas suas casas.

Escreve à segunda-feira