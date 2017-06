A estética de Medina

O Regulamento de Infraestruturas no Espaço Público determina 31 de maio deste ano como data-limite para a retirada das cablagens das fachadas e sua colocação em redes subterrâneas. Mas a fiscalização pelos serviços municipais não está a ser realizada

Há fenómenos que não se entendem, nem mesmo quando detetados e se procura encontrar a justificação para a sua ocorrência.

Um destes dias dei por mim a contemplar um edifício de cor carmim, acabado de ser reabilitado, com o contraste perfeito entre as janelas de cor branca gélida atiradas naquela cor quente, e com uma entrada que faria inveja aos moradores do n.o 10 de Downing Street e a todos os que por lá passam para admirar uma das entradas mais famosas do mundo. O edifício era imponente em toda a sua grandeza, realçado pelo cenário que o envolvia e que acentuava a sua beleza digna de ser apreciada.

Felizmente que Lisboa está cada vez mais salpicada com estas preciosidades da arquitetura, fazendo-nos sentir num museu ao ar livre à medida que vamos cruzando as ruas desta cidade.

Como qualquer curioso e pretenso apreciador de obras de arte, lembrei-me de pegar no telemóvel e fotografar aquele exemplar. Mas estava no carro… A qualquer momento, o sinal ficaria verde e eu perderia a oportunidade de tão interessante fotografia ou, caso insistisse, provocaria um engarrafamento só por causa de um clique. Olhei para o semáforo para avaliar a situação: sinal verde, o carro à minha frente parado e não havia o mais leve indício de retomar a sua marcha. Lisboa no seu melhor! O trânsito de Lisboa… Depois das obras “estéticas” da dupla Salgado-Medina que nos custaram dezenas de milhões, somos recompensados com horas intermináveis em filas ladeadas por árvores, que um dia hão de ser frondosas, e uma pista verde mesmo ao lado, para nos fustigar sempre que passa um ciclista, de hora a hora, e levar a pensar que a partir daquele momento vamos dar outro rumo à nossa vida. Enquanto vemos o ciclista desaparecer no horizonte, pensamos: “Amanhã é que vai ser! Deixo de comer carne, vou ao ginásio todos os dias, só bebo água e compro uma bicicleta!” Isto só acontece porque ficamos estonteados com a velocidade daquela bicicleta que já desapareceu e nós continuamos no mesmo sítio onde estávamos. Também pode ser o efeito do monóxido de carbono em associação com o calor que se tem feito sentir, provocando estas demências momentâneas que esquecemos ao chegar a casa.

Deixando de parte a estética do alcatrão e regressando à do edifício…

Lá tirei a fotografia. O carro da frente permanecia imóvel ou, tal e qual um caracol, deslizava a uma velocidade indefinida, até porque não havia velocidade nenhuma, mas sim um arrastamento.

Quis confirmar se teria enquadrado adequadamente o edifício na fotografia para fazer jus à sua grandiosidade. Foi aí que reparei numas linhas pretas que desciam pela parte lateral do prédio, desde o telhado até ao chão. As tecnologias têm estas ambivalências e, quando os nossos olhos já não detetam determinados pormenores periféricos, basta um toque no zoom para ampliar o impercetível.

Tratava-se de fios. Montes de fios entrelaçados que mais pareciam lianas penduradas numa árvore. Fios que não são específicos daquele edifício em si próprio. Fios iguais a todos aqueles que, se atentarmos bem, encontramos nas fachadas de quase todos os prédios desta cidade.

Basta ir à janela de casa para darmos conta desta realidade sem nexo algum, mas a que já estamos tão habituados que nem questionamos o seu porquê. Fios ou cablagens que foram colocados por operadoras de telecomunicações ou de energia elétrica. Grande parte deles já não têm utilidade porque, entretanto, foram substituídos por outros.

O Regulamento de Infraestruturas no Espaço Público da cidade, aprovado em 2015, determinava o dia 31 de maio deste ano como a data-limite para a retirada destas cablagens das fachadas e colocação em redes subterrâneas. Não tenho conhecimento de qualquer operação que esteja em curso para tornar eficaz o cumprimento desta imposição regulamentar que visa erradicar este fenómeno que em nada contribui para a qualidade ou estética do ambiente urbano, bastando olhar em volta para perceber que nada está a mudar.

Passado o prazo estipulado, constata--se que a fiscalização que deveria ser feita pelos serviços municipais, cumprindo o disposto no quadro normativo aprovado, não está a ser devidamente realizada, se tivermos em conta que os prédios continuam apetrechados com estas cablagens. Para um executivo que se preocupa tanto com a estética desta cidade, fazendo obras sem fim de embelezamento com resultados práticos ainda por provar, esta simples medida de retirada das fachadas de edifícios de cablagens pouco estéticas, e que até podem significar alguma perigosidade quando não estão devidamente seladas, deveria estar na agenda do município.

Escreve à segunda-feira