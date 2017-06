O fogo que vitimou 62 pessoas em Pedrógão Grande está em destaque na imprensa internacional.

De Espanha até aos EUA, os jornais não ficaram indiferentes à tragédia.

Em Espanha, o El País diz que um “inferno de fogo” encurralou dezenas de portugueses, o El Mundo fala numa “embuscada de chamas” e o ABC diz que Portugal enfrenta “impotente” o maior incêndio da sua história”. Também o diário desportivo Marca se associou à tragédia com as cores de Portugal no logotipo.

O holandês De Telegraph também dá destaque de capa ao incêndio de Pedrógão, assim como o italiano La Repubblica.

Também os norte-americanos Wall Street Journal e New York Times fazem capa com o “mortífero” incêndio.