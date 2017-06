Cuidar dos vivos e depois apurar responsabilidades

A Califórnia faz parte, supostamente, do país mais desenvolvido do mundo e está inserida na sua zona “nobre”. Os EUA têm o exército mais desenvolvido do planeta, os bombeiros devem também ser dos mais bem equipados, mas não é por isso que a Califórnia deixa de ser fustigada por incêndios dantescos todos os anos. Em Portugal, com as devidas proporções, também todos os anos os fogos tomam conta do país, mas nunca nenhum teve a dimensão daquele que consome ferozmente Pedrógão Grande e arredores.

Até ao momento em que escrevo já há a assinalar 61 mortes, algumas das quais pessoas atropeladas depois de abandonarem os seus carros, já que não se via um palmo à sua frente.

Acontece que, segundo o i apurou, alguns dos condutores dos carros que ficaram no meio do fogo provocado por uma trovoada seca optaram por continuar a marcha e terão atropelado as pessoas que fugiam a pé. Outras morreram no interior das suas casas ou viaturas.

É, pois, de estranhar que muitos se ocupem neste momento de procurar responsáveis pela tragédia. Do que se sabe, a trovoada seca ajudou a abrir várias frentes de incêndio e, por melhor que fosse a prevenção, de pouco servia.

A natureza tem destas surpresas macabras e nenhum ministro ou bombeiro pode ser responsabilizado por isso. Mais à frente deve-se discutir se os bombeiros são os melhores ou não, se o que se lhes paga – um euro à hora – é suficiente para incentivar os melhores a estarem presentes; por que razão Portugal tem as piores estatísticas de incêndios do planeta; por que razão não temos há anos analistas de incêndios, que podem determinar o encerramento de estradas próximas dos fogos, além de decidirem a melhor forma de atacar o fogo – a Catalunha tem 70 analistas de incêndios –, mas nada disso tem qualquer interesse neste momento.

Se o número avançado de mortos já é assustador, o que se adivinha ainda o será mais. Há muito que questionar, mas no devido tempo. Agora é tempo de ajudar quem precisa.