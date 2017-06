Esta tarde, na aldeia do Torgal, a proteção civil e a GNR percorreram, em vaivém, para cima e para baixo a toda a velocidade, na esperança de conseguir retirar toda a gente antes de as chamas chegarem às habitações. A população é idosa e estava relutante em abandonar o lugar onde fez toda uma vida. Carregam consigo molduras com retratos antigos, recordações de antepassados: o resto tem que ficar para trás.

Nas paredes, ainda se lêem apelos ao voto na A.D. de 1982. Ao que o i apurou, Marcelo Rebelo de Sousa terá ajudado a persuadir os mais velhos a deixarem as suas casas em risco de destruição. O Presidente da República chegou ao terreno ainda antes do amanhecer. António Costa, no mesmo dia, ficaria bloqueado no IC8 e só mais tarde conseguiria chegar ao local.

O primeiro-ministro quis mostrar “a sua solidariedade” com as populações vitimadas. A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, atualizou o número de frentes (quatro) ativas nos três concelhos (Pedrógão Grande, Castanheiro de Pêra e Figueiró dos Vinhos).