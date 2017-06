A tragédia de Pedrógão Grande, na qual já morreram 61 pessoas, tem mobilizado o país. Cidadãos e instituições têm desenvolvido várias campanhas para ajudar as vítimas do incêndio. É o caso do Novo Banco que criou uma conta e fez já o primeiro donativo.

A plataforma de Crowdfunding do Novo Banco tem uma nova conta solidária de apoio às vítimas de Pedrógão Grande, para a qual podem ser feitos donativos.

O próprio banco já fez um donativo de 50 mil euros.



Dados da conta solidária:



Conta Solidária NOVO BANCO 0003 40461950



IBAN PT50 0007 0000 0034046195023