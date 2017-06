A ministra da Administração Interna disse no briefing das 19h que as condições adversas no fogo de Pedrógão Grande se mantêm e sublinhou que os esforços estão concentrados em impedir o cruzamento do incêndio que deflagrou neste concelho e outro que lavra desde ontem em Góis. O fogo já cruzou o Zêzere e chega à zona de Cernache de Bonjardim.

Constança Urbano de Sousa sublinhou que estão disponíveis centros de apoio da segurança social em Pedrógão, Figueiró dos Vinhos, Avelar e Castanheira de Pera e indicou que o número 144 deve ser usado apenas para procurar obter apoio e não para ter indicação de familiares.

A ministra disse ainda que tem havido resistência de alguns cidadãos em abandonar as suas casas, apelando a todos que o façam e sigam as instruções dos bombeiros e autoridades.

Durante a tarde, o i teve precisamente o testemunho de uma mulher que deixou ontem a casa na aldeia de Vergeira pelas 23h, mas os pais não quiseram abandonar o local que só esta tarde foi socorrido pelos bombeiros.