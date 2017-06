A estreia de Portugal na Taça das Confederações terminou como começou: empatada. A Seleção nacional esteve em vantagem em duas ocasiões no encontro com o México, mas acabou por se deixar empatar no último minuto do encontro, permitindo o 2-2 final.

O primeiro golo de sempre de Portugal nesta prova surgiu aos 35 minutos, por intermédio de Ricardo Quaresma, a passe de Cristiano Ronaldo - isto, já depois de um tento de André Gomes ter sido anulado pelo vídeo-árbitro por fora-de-jogo de Pepe no início da jogada. A três minutos do intervalo, porém, uma falha de Raphael Guerreiro desequilibrou a defesa portuguesa e Chicharito Hernández não perdoou, fazendo o 1-1 com que se chegou ao descanso.

A segunda parte teve menos motivos de interesse, mas acabaria com mais dois golos: um para cada lado. Aos 86 minutos, Cédric voltou a colocar Portugal em vantagem, após passe atrasado do suplente Gelson Martins (e com contributo decisivo do portista Herrera, que acabou por desviar a bola para a própria baliza), mas quando já toda a gente cantava vitória, o central mexicano Moreno ganhou nas alturas a José Fonte, num canto, e selou o 2-2 final no último minuto da partida.

Portugal defronta agora na quarta-feira a Rússia, anfitriã e líder do grupo A com três pontos, depois da vitória a abrir sobre a Nova Zelândia (2-0).