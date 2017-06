O treinador André Villas Boas vai doar 100 mil euros para apoiar as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. O anúncio foi feito esta tarde nas redes sociais.

"O 'cancro' do nosso país. Todos os verões a mesma luta e em cada um deles vemos arder mais um pouco de nós. As minhas condolências às famílias que perderam os seus mais queridos e um desejo de muita força e coragem aos nossos bombeiros verdadeiros heróis nesta guerra triste", escreveu o treinador, atualmente nos comandos do Shanghai SIPG.