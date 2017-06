O diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária afirmou este domingo que só será possível fazer uma identificação definitiva das vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande “posteriormente”.

"As equipas da PJ, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e da GNR prosseguem o trabalho de exame e identificação das vítimas mortais nos locais onde se encontram", disse à agência Lusa Pedro do Carmo, salientando que esta "é uma tarefa que está a ser realizada em condições extremamente difíceis".

“Não obstante o trabalho já desenvolvido, a identificação definitiva das vítimas mortais só será possível posteriormente", acrescentou.