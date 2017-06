Doze pessoas da aldeia de Nodeirinho, uma das localidades afetadas pelo fogo que deflagrou ontem em Pedrógão Grande, conseguiram salvar-se dentro de um tanque de água.

Maria do Céu contou ao Jornal de Notícias que a sua mãe, uma mulher que só consegue mover-se com a ajuda de um andarilho, não conseguiu subir para a carrinha que a família tem e que planeava usar para fugir do incêndio.

Assim, a solução encontrada foi colocá-la num tanque existente na sua propriedade. Maria do Céu e o marido fizeram o mesmo com outras pessoas “com mais idade” que ali vivem.

“A temperatura era de tal ordem que começava logo a queimar os braços. Íamos pondo água para cima de uns e outros, para cima dos carros… Tentámos ligar para o INEM e para os bombeiros mas ninguém nos socorreu”, descreve a residente da aldeia de Nodeirinho.

As doze pessoas acabaram por passar a noite dentro do tanque. “Deitei a minha mãe às 04h00”.

“O vento não parava, ouviam-se as chapas das coberturas a bater, pareciam bilhas de gás a explodir. Ouvimos uma mulher de 39 anos, que tinha os dois braços queimados, a gritar que a filha estava a morrer. Ela pedia por tudo para lá irmos, mas não conseguíamos. Só consegui molhar panos e dar-lhe para colocar nos braços. Parecia um filme de terror”, recorda.