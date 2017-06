A proximidade do fogo levou a localidade de Vale Pereiras, no concelho da Pampilhosa da Serra, a ser evacuada.

"Para já estamos a evacuar a povoação de Vale Pereiras porque o fogo está bastante próximo, mas esperamos que não aconteça o pior", revelou o presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, José Brito.

De acordo com a agência Lusa, as pessoas desta localidade estão a ser encaminhadas para a sede do concelho.

Recorde-se que o fogo que deflagrou ontem em Pedrógão Grande fez, de acordo com os últimos dados oficiais, 61 mortos.