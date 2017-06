O rei de Espanha, Felipe VI, enviou este domingo uma mensagem de "profundo sentimento de pesar" pelas vítimas dos incêndios em Leiria.

Felipe VI recebeu a notícia do “trágico incêndio” com “profunda tristeza”, lê-se na carta enviada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada na página da Presidência na Internet.

"Desejo enviar, em meu nome, e no nome do Governo e do povo espanhol, o meu mais profundo sentimento de pesar. Nestes momentos difíceis, a rainha junta-se a mim para pedir-lhe, senhor Presidente, que faça chegar as nossas condolências e todo o nosso apoio e solidariedade aos familiares dos falecidos, com os nossos melhores desejos para uma pronta e completa recuperação dos feridos", lê-se na carta enviada pelo rei de Espanha.

Recorde-se que o incêndio que deflagrou na tarde de sábado em Pedrógão Grande fez, de acordo com os últimos dados oficiais, 61 vítimas mortais.