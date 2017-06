O ponto de encontro foi no Príncipe Real que às 17h já estava repleto de balões, cartazes e bandeiras como arco-íris. A marcha terminou depois na Ribeira das Naus.

A edição da marcha deste ano tinha como lema: “Autodeterminação do género, autodeterminação do corpo para todas as pessoas trans”.

Entre os vários participantes, havia pelo menos duas caras conhecidas da política nacional, a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua e Ricardo Robles, o candidato bloquista às eleições autárquicas em Lisboa.