O primeiro-ministro garantiu esta tarde que “não houve nenhuma falha que tivesse impedido o despacho de meios”. António Costa falava no centro de operações montado em Pedrógão Grande. A ministra da Administração Interna sublinhou que as condições meteorológicas se mantêm "muito adversas". O fogo que matou 61 pessoas nas últimas horas continua com quatro frentes ativas. “Os meios estão constantemente a ser reforçados. Não se podem esquecer que existem outras ocorrências no país e estamos a disponibilizar todos os meios disponíveis neste momento”.

O problema das comunicações interrompidas nos concelhos afetados pelo fogo foi abordado por Costa, que disse ter tido indicação por parte da PT de que estão a ser instaladas antenas móveis. “Tem havido um grande esforço por parte das operadoras em restabelecer as comunicações, não tenho sido fácil. A PT relatava ontem que muitos cabos que já tinha reposto tinha sido destruídos”, disse Costa.

Uma das grandes preocupações neste momento é não deixar juntar frentes de um fogo que lavra em Góis desde ontem à tarde com uma das frentes do incêndio de Pedrógão Grande que deflagrou também há 24 horas.