A Cáritas Portuguesa vai disponibilizar uma verba de 200 mil euros para apoiar as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande.

“A Cáritas Portuguesa disponibiliza desde já uma verba de apoio (200 mil euros) às necessidades emergentes da população no local. Várias dioceses e comunidades cristãs manifestaram também o seu apoio a e a sua disponibilidade para colaborar com a Cáritas nesta resposta solidária”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Cáritas.

De acordo com Eugénio da Fonseca, o presidente da Cáritas Portuguesa, "a seguir a isto, o grande trabalho vai ser reconstruir casas, devolver os trabalhos perdidos, ajudar pessoas que perderam os seus familiares”.