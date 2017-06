Para o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários não há motivos para que haja reduções adicionais na banca portuguesa, como tem acontecido até aqui. “Não há fundamento económico para continuar neste processo de sangria”, defende Paulo Marcos entrevista à Antena 1/ Negócios.

Segundo o presidente do SNQTB, é necessário alertar a sociedade para isso mesmo: “Compete alertar que o processo atingiu os seus objetivos”. “Não há nenhuma razão ética, moral nem financeira” para que continuem os despedimentos. Nem necessidade”, salientou.

O responsável chama ainda a atenção para o facto da maioria dos bancos que operam em Portugal já vão ter resultados operacionais “ muito positivos” este ano.

Nos últimos anos, a saída de pessoal tem rondado os dois mil trabalhadores por ano, sendo que, segundo o presidente do sindicato independente, houve uma “sangria” em 2016, superando esse número médio.

Já em relação à solução proposta pelo governo para o papel comercial do Grupo Espírito Santo vendido aos balcões do antigo BES, Paulo Marcos acredita que os funcionários do Novo Banco ficarão protegidos.

“Estamos à espera que a proposta final de acordo que venha a ser vertida exclua explicitamente os trabalhadores do Novo Banco que comercializaram os produtos do GES. Repito, é aquilo que nós estamos à espera e julgo que é o que vai acontecer”, revelou.

Recorde-se que, o sindicato lançou uma petição, pedindo para que ficasse clara essa proteção aos trabalhadores da instituição, que está em processo de venda à Lone Star. Sónia Peres Pinto