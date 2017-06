O preço da gasolina vai descer a partir de hoje para o valor mais baixo desde o início do ano. A redução deverá rondar 1,5 cêntimos por litro e com esta diminuição a gasolina passará a custar 1,43 euros por litro. É preciso recuar até dezembro de 2016 para encontrar valores semelhantes.

Já na semana passada, tinha acontecido o mesmo com o gasóleo com o preço por litro a custar 1,19 euros, ou seja, o valor mais baixo desde o início do ano. No entanto, ao contrário do que vai acontecer com a gasolina, o preço do diesel deverá manter-se inalterado.

Esta redução nos preços reflete a descida dos preços do petróleo nos mercados internacionais – que recuaram para mínimos de sete meses – o que tem forte influência na variação das cotações do gasóleo e gasolina que são transacionados nos mercados.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 6ª posição entre os países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.