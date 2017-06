O Papa Francisco rezou este domingo pelas vítimas mortais e pelos feridos que resultaram do trágico incêndio em Pedrógão Grande.

Durante a oração dominical do Angelus, no Vaticano, o Papa Francisco convidou todos os fiéis a rezarem em silêncio por todas as vítimas do incêndio que já provocou a morte a 62 pessoas.

“Eu transmito a minha proximidade ao querido povo português, atingido por um incêndio devastador que causou mortes, feridos e destruição", disse Francisco ao longo da oração.