O primeiro-ministro decretou o luto nacional de três dias pelas vítimas do incêndio, que deflagrou sábado ao final da tarde em Pedrógão Grande, Leiria, e que já matou pelo menos 62 pessoas.

Pouco antes de António Costa anunciar, no local, os três dias de luto nacional, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, atualizou o número de mortes que passou de 58 para 62.

Além do primeiro-ministro, estão presentes, no local, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, o da Agricultura, Capoulas Santos, e a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim.

A agenda ofical de todos os organismos do Estado será suspensa, contudo o Presidente da República tem uma visita à Colômbia, e não há ainda qualquer informação sobre se a viagem irá ser realizada.