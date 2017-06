O presidente da Câmara de Ansião, Rui Rocha, assegurou que o município está a acolher, desde sábado, dezenas de pessoas que fugiram do incêndio de Pedrógão Grande e que irá manter esta operação ao longo do dia de hoje.

O município vai "manter alerta toda a estrutura em termos de prevenção", disse Rui Rocha, garantindo que foram criadas “condições para poder acolher as pessoas, quer do ponto de vista de alojamento em alguns edifícios, sobretudo da freguesia mais próxima de Avelar, quer também do ponto de vista de alimentos".

Ao todo foram apoiadas meia centena de pessoas.