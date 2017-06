O maior acionista da EDP, a China Three Gorges (CTG), apelou a “todas as partes envolvidas” que “colaborem inteiramente” com a investigação aos contratos da empresa e referiu a necessidade de Portugal manter os apoios à produção existentes.

“A CTG Europa apoia todas as partes envolvidas a colaborarem inteiramente com os procedimentos da investigação”, afirma a empresa, num comunicado enviado à agência Lusa em Pequim.

O grupo chinês diz ainda acreditar que as autoridades portuguesas “ vão manter um quadro regulamentar estável para o setor energético” e que “espera que todas as partes se comprometam com o conteúdo de todos os acordos válidos, incluindo o dos CMEC”.

Sem mencionar o nome dos arguidos, a CTG apela a que estes disponibilizem ao DCIAP acesso “ilimitado à informação” de forma a que a investigação decorra sobre os “princípios da abertura, transparência e objetividade”, acrescentando ainda que o grupo "é contra qualquer forma de corrupção e práticas de negócio impróprias”

Recorde-se que, o fim dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE) e a introdução dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) está na base da investigação que está a ser levada a cabo pelo Ministério Público e que já constituiu vários arguidos - entre eles: António Mexia, João Manso Neto e Rui Cartaxo.

Tal como o SOL, avançou este sábado, o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho foi um dos rostos que pôs em marcha esta alteração e que ainda não foi notificado por não ser conhecido o seu paradeiro. O despacho 15290/2007 foi assinado no dia 15 de junho de 2007, ou seja, precisamente no mesmo dia em que a EDP e a REN assinaram os acordos de cessação dos CAE para que o novo sistema de compensação (CMEC) entrasse em vigor no dia 1 de julho desse mesmo ano.

Um timing - coincidência temporal - que é posto em causa pelo parecer do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da Procuradoria-Geral da República, assinado por Sérgio Machado e a que o SOL teve acesso. "Suspeita-se aqui a coincidência da data da celebração das adendas e da sua aprovação ministerial, o que indicia a participação direta ou muito próxima do ministro no processo administrativo em causa", pode ler-se no documento da investigação.

No entanto, essas alterações resultaram de uma imposição da Comissão Europeia, em 2004, que foram alvo de negociações entre o Governo da altura, cujo titular da pasta era Carlos Tavares, o ministro da Economia de Durão Barroso que veio posteriormente a ocupar a presidência da CMVM.

Aliás, o presidente da EDP, António Mexia, já veio afirmar que «não houve nenhum benefício para a elétrica nem em 2004 nem em 2007» e nunca esteve envolvido nessas negociações, cabendo apenas à elétrica cumprir as novas regras. "A EDP sempre cumpriu a lei", revelou Mexia durante a conferência de imprensa para explicar este processo.

António Mexia já mostrou disponibilidade para ir ao Parlamento para explicar este processo sobre o fim dos CAE e a introdução dos CMEC, mas ao que o SOL apurou ainda não obteve uma resposta por parte dos deputados.

Essa intenção foi formalizada a 8 de junho, através de uma carta enviada ao presidente da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, Hélder Amaral. Ou seja, um dia depois de esta comissão ter aprovado por unanimidade a audição urgente da presidente da ERSE, Cristina Portugal, sobre estes contratos.