António Costa recebeu vários telefonemas de solidariedade na sequência da tragédia do incêndio que deflagrou este sábado em Pedrógão Grande.

Durante esta manhã, os primeiros-ministros de Espanha, Mariano Rajoy, e da Alemanha, Angela Merkel, telefonaram ao primeiro-ministro a prestar apoio.

Chegaram ainda várias mensagens escritas do presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, do comissário europeu Carlos Moedas, do primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, e do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, diz o Correio da Manhã.