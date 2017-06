A Seleção Portuguesa de Futebol solidarizou-se este domingo com as vítimas do incêndio em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que provocou a morte a 57 pessoas.

"O dia em que iniciamos a participação na Taça das Confederações é igualmente um dia de grande consternação e dor para o País que orgulhosamente representamos", lê-se num comunicado.

Já no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol pode ler-se: "a tragédia ocorrida em Pedrógão Grande, que reclamou a vida de tantos dos nossos compatriotas, não pode deixar ninguém indiferente".

Recorde-se que a Seleção Portuguesa de Futebol está atualmente na Rússia.