A coligação PSD/CDS, liderada por Carlos Carreiras, também já tem candidato à presidência da Assembleia Municipal. O SOL sabe que é Luís Pedro Mota Soares, deputado do CDS-PP, o candidato da aliança do centro-direita cascalense.

Mota Soares cresceu, estudou e reside no município, sendo também dirigente de instituições socais locais, nomeadamente da Misericórdia de Cascais, onde vem desenvolvendo projetos focados no envelhecimento ativo da população. O último candidato da mesma coligação à Assembleia Municipal fora António Pires de Lima, também ele antigo ministro no Governo Passos/Portas.

Pedro Morais Soares, secretário-geral dos centristas e presidente da Junta de Freguesia de Cascais, é outro dos rostos do CDS-PP para a campanha que enfrentará Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista, pela liderança de Cascais.