Vai ser disponibilizado um número de telefone para que famílias possam ter indicação das vítimas do incêndio que continua a lavrar entre Pedrógrão Grande, Castanheira de Pera e Góis. O porta-voz da Autoridade Nacional de Proteção Civil indicou ao i que essa linha vai ser disponibilizada mas ainda não está ativa pois estão a obter informações sobre a identidade das vítimas mortais e feridos.

Esta manhã, o Secretário de Estado da Administração Interna revelou um balanço trágico de 57 mortes e mais de 50 feridos.

O incêndio continua em curso com quatro frentes, abrangendo uma área a norte de Pedrógão Grande onde há floresta cerrada e eucaliptal. As autoridades suspeitam de ignição natural, ou seja, que o fogo terá sido precipitado pelas condições atmosféricas deste fim de semana, com temperaturas muito elevadas e trovoadas secas.