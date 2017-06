José Sá Fernandes vai continuar nas listas de Fernando Medina para a Câmara de Lisboa, confirmou o vereador ao SOL. Fernando Medina deve fechar os nomes da sua candidatura até ao fim do mês. Já está decidido que haverá mais mulheres nas listas, mas dificilmente o PS apresentará listas rigorosamente paritárias, o que significa candidatar o mesmo número de mulheres e homens.

A ideia é manter alguma continuidade com o executivo formado por Costa, o que significa que, em princípio, Helena Roseta será novamente candidata à Assembleia Municipal.

Fernando Medina quer mostrar nas suas listas a máxima abrangência, colocando em relevo os dois grupos de cidadãos com quem o seu antecessor António Costa conquistou a maioria em Lisboa – o movimento de Helena Roseta e José Sá Fernandes, que foi inicialmente eleito pelo Bloco de Esquerda mas que acabou por romper com o partido, mantendo-se no executivo camarário como independente.

A novidade é que Fernando Medina também está em conversações com o partido Livre, que poderá encabeçar as candidaturas às juntas de freguesia da Estrela e Areeiro (ver texto abaixo). Todos os candidatos a presidentes de junta do PS já foram fechados, menos nestas duas freguesias, que, se as conversa entre Medina e o Livre chegarem a bom porto, serão presididas por membros do Livre.

Fernando Medina está a fazer ‘render o peixe’ do processo da sua candidatura. Recentemente, fez o balanço da sua obra numa cerimónia solene, mas recusou-se a dizer se era outra vez candidato – provavelmente o segredo mais mal guardado da política lisboeta. Entre o fim de junho e o princípio de julho, anunciará a candidatura e as suas equipas. Mais tarde, será a vez de anunciar o mandatário da candidatura. Esse segredo aparentemente está a ser bem guardado.