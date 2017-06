O incêndio mais mortífero dos últimos 50 anos já fez 57 mortos. O número mais recente de vítimas foi atualizado esta manhã pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jaime Gomes.

Entre os vários mortos confirmados, pelo menos 18 foram encurralados pelas chamas, dentro das suas próprias viaturas, enquanto fugiam do incêndio. Segundo o secretário de Estado da Administração Interna, neste momento não há nenhuma localidade em risco. Sabe-se ainda que há mais de 59 feridos e que cinco deles se encontram em estado grave.

Ontem à noite, quando havia ainda várias populações por contactar, o presidente da câmara de Pedrógão Grande disse estar convencido que o número de vítimas iria ser "mais do dobro".



Esta madrugada o governo ativou o estado de contingência no distrito de Coimbra. Entretanto, um troço da A13 está encerrado não pelo perigo do incêndio alastrar, mas sim para que a Polícia Judiciária continue a investigação.