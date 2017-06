"Em profundo choque, perante a tragédia que se vive no distrito de Leiria, expresso o meu pesar pelas vítimas mortais e a minha total solidariedade para com as famílias atingidas. A todos os bombeiros, um forte abraço pela forma heróica como estão a travar mais uma dura batalha contra as chamas", escreveu Assunção Cristas na sua página de Facebook.

O fogo que deflagrou pelas 14h em Pedrogão Grande fez pelo menos 19 mortos, segundo informações do secretário de Estado Jorge Gomes.