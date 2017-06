De acordo com informações avançadas pelo secretário de Estado Jorge Gomes, dezasseis das vitimas mortais encontravam-se dentro de viaturas que foram apanhadas pelas chamas. Outras três pessoas que morreram estavam junto a um cemitério e terão morrido devido a inalação de fumo, de acordo com a mesma fonte.

Segundo o secretário de Estado da Administração Interna, em declarações à TVI24, outras 21 pessoas ficaram feridas, dez delas em estado grave.

"Foi criado um posto do INEM no centro de saúde para poder socorrer quem for preciso. Temos quatro frentes ativas, três das quais com uma violência muito grande" e "há localidades afetadas que ainda não conseguimos determinar porque não se consegue entrar nem na floresta nem nos caminhos para as aldeias", declarou Jorge Gomes. Há 306 operacionais no terreno com 121 ambulâncias.