O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional de hóquei em patins, este sábado, ao batero Riba D'Ave, no Dragão Caixa, por 11-4, e beneficiar do empate do Benfica, no derby com o Sporting, em Alverca.

Porto e Benfica chegaram à última jornada do campeonato nacional em igualdade pontual no topo da tabela, com vantagem para os encarnados no confronto direto, mas o empate entre águias e leões (5-5), aliado à vitória portista, deixou os azuis-e-brancos com 68 pontos, contra 66 do Benfica.

Os encarnados ainda marcaram um golo ao Sporting, a 20 segundos do final, mas a equipa de arbitragem invalidou o lance. O empate manteve-se e o FC Porto arrecadou o título.