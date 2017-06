O governo voltou atrás na decisão de avançar com candidatura da cidade de Lisboa para sede da Agência Europeia do Medicamento e decidiu incluir o Porto no processo.

Em nota divulgada, este sábado, junto da comunicação social o ministério da Saúde anunciou a intenção de juntar o Porto ao processo de avaliação da candidatura portuguesa, para, em conjunto com o executivo e representantes da cidade de Lisboa, ajudar na escolha final.

"No final de 2016, à luz dos requisitos pré-definidos pela Agência, foi considerado que Lisboa seria a cidade que reunia, à partida, as melhores condições para uma candidatura ganhadora. No último mês, surgiram expressões de vontade de outras cidades com o objetivo de acolher a Agência Europeia do Medicamento. Tendo em conta os requisitos já conhecidos, só o Porto, a par de Lisboa, parece reunir condições para uma candidatura muito exigente e competitiva em termos europeus.Neste contexto, o Governo tomou a iniciativa de contactar a Câmara Municipal do Porto para que a cidade se associasse, no âmbito da Comissão de Candidatura Nacional, ao processo de avaliação que irá decorrer à luz dos critérios oficiais definitivos", pode ler-se no comunicado.

Assim, a Comissão de Candidatura Nacional vai "incluir representantes das duas cidades", que vão dar início a um "trabalho conjunto que habilite a uma decisão final a apresentar até 31 de julho de 2017".

A escolha da capital para acolher a agência havia sido aprovada em abril, em Conselho de Ministros, e objeto de um voto de saudação, aprovado por unanimidade, em maio, pela Assembleia da República, mas motivou críticas e acusações de centralismo, na cidade do Porto. O presidente da Câmara Municipal ddo Porto, Rui Moreira, enviou mesmo uma carta ao primeiro-ministro, onde demonstrava interesse em receber a agência na cidade.

A atual sede da Agência Europeia do Medicamento é em Londres, mas a saída do Reino Unido da União Europeia, resultará na deslocação da mesma para um dos restantes 27 Estados-membros.

Recorde-se que Lisboa já acolhe as sedes da Agência Europeia da Segurança Marítima e do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.