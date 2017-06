Um jovem de 20 anos ficou ferido no peito depois de ter sido esfaqueado durante um festival de música eletrónica na Lagoa da Ervedeira, em Leiria.

De acordo com o Correio da Manhã, o incidente ocorreu pelas 6h30 da manhã deste sábado na sequência de desacatos no recinto do festival.

O rapaz foi levado ao hospital, mas já terá tido alta.