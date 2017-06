O melhor é não precisar desta dica. Mas com o Verão a chegar, há sempre aquele dia em que o creme é esquecido ou não é colocado nas quantidades e períodos adequados.

O site Pure Wow avisa que, em caso de escaldão, o melhor que tem a fazer é mesmo pegar num pano limpo, um pacote de leite magro, uma tigela e cubos de gelo.

Depois basta juntar o leite e o gelo na tigela. Depois de colocar o pano e retirar o excesso coloque sobre a pele queimada.

A razão para esta solução é simples. As proteínas que estão presentes no leite vão ajudar a renovar a pele que foi danificada – ao contrário do banho de água gelada que, apenas, serve para aliviar o ardor nesse mesmo momento.

O leite aconselhado é magro porque, em comparação com o leite normal, contém mais proteínas visto que a gordura é removida.