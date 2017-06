Lisboa, Santarém, Setúbal e Bragança estão este sábado sob “aviso vermelho” devido às altas temperaturas que se vão fazer sentir.

Santarém vai ser o distrito mais quente, com as temperaturas a chegarem aos 44 graus, diz o Instituto Português do Mar e Atmosfera. Em Lisboa vão sentir-se 41 graus, 39 em Bragança e 34 em Setúbal.

O tempo deverá continuar quente durante os próximos dias.