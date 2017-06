No desporto automóvel há provas míticas, mas nenhuma se compara às 24 Horas de Le Mans. A maior corrida do mundo nasceu em 1923 com o objectivo de comprovar, de forma irrefutável, a fiabilidade e resistência dos automóveis da época. Os 33 participantes alinharam com carros rigorosamente de série e de acordo com as indicações do catálogo da marca, era esse o espírito da Le Mans. O regulamente evoluiu rapidamente, os construtores começaram a apresentar modelos mais leves e rápidos e as 24 Horas tornaram-se numa grande competição automóvel e, simultaneamente, num laboratório tecnológico. A prova teve apenas duas interrupções: em 1936, devido à greve geral, e, entre 1940 e 1948, motivada pela Segunda Guerra Mundial.

Atualmente, o circuito tem 13,6 km de extensão e 38 curvas, utiliza estradas públicas e uma parte do traçado de MotoGP. Na edição de 2010, os pilotos chegaram a fazer 397 voltas, o equivalente a 5410 quilómetros, que ainda hoje é recorde de distância. A zona quente é a longa recta das Hunaudières, onde, antes da alteração no traçado, os pilotos andavam a fundo e atingiam 407 km/h! Era um “voo” de cinco quilómetros alucinante e perigoso, onde alguns perderam a vida. O local tem história na aviação. Em 1908, o americano Wilbur Wright escolheu as Hunaudières para os seus voos. Na primeira tentativa voou 10 minutos, e na segunda esteve no ar uma hora, com um passageiro.

A 85ª edição começa às 14 horas de sábado e volta a colocar frente-a-frente Porsche e Toyota. A marca alemã quer conservar o estatuto de número um em Le Mans, onde já venceu 18 vezes! Os rivais japoneses há 17 anos que tenham ganhar a prova, mas nada. A história dos azares da Toyota começa a ganhar foros de lenda. Adaptando uma ideia do futebol, Le Mans é uma corrida de automóveis, mas no fim ganham os alemães.

Para vencer as 24 Horas de Le Mans é necessário ter meios técnicos, financeiros e humanos adequados à exigência da prova. As grandes equipas contam com um team-manager, responsável pelas decisões finais, com um engenheiro-chefe e um engenheiro de pista para cada carro. No caso da Porsche, são 90 pessoas que trabalham na preparação dos dois carros, sendo 40 engenheiros e 50 mecânicos.

Poderosas máquinas As duas equipas apresentam carros optimizados a nível da aerodinâmica, chassis e motor térmico, e pilotos com grande experiência na prova. A Porsche alinha com dois espectaculares 919 Hybrid, protótipo construído em fibra de carbono e alumínio. A unidade de potência híbrida é composta pelo motor a gasolina V4 2.0 turbo (500 cv) e motor eléctrico (400 cv), colocado no eixo dianteiro, que é alimentado pelos sistemas de recuperação de energia provenientes da travagem e dos gases de escape, a potência combinada é superior a 900 cv. Andreas Seidl, director técnico, mostra-se confiante: “Le Mans é o ponto alto da época, leva pilotos e máquinas ao limite. Todos trabalharam muito para tornar o 919 Hybrid mais competitivo. Completámos um programa de treinos sem problemas e tiramos importantes conclusões quanto ao acerto do carro para a corrida”.

A Toyota está presente com três TS050 Hybrid, construídos em fibra de carbono. O grupo propulsor é constituído pelo motor a gasolina V6 2.4 biturbo acoplado ao motor eléctrico, que recebe a energia recuperada nas travagens, conseguindo uma potência combinada próxima dos 1000 cv. “Toda a equipa está motivada e determinada a vencer, mas sabemos que será uma luta dura com a Porsche. Le Mans é uma corrida muito difícil de ganhar, mas temos um carro e pilotos a funcionar na perfeição para atingir o nosso objectivo” referiu Toshio Sato, presidente da equipa.

Os Toyota foram ligeiramente mais rápidos no primeiro treino cronometrado, mas a Porsche pode ter escondido o jogo e apostar tudo na derradeira qualificação. É que todos querem sair da primeira linha para aparecer nas televisões quando a corrida começar.

Os pilotos de Fórmula 1 e da IndyCar já se converteram às corridas de Endurance, pois perceberam que também aqui se anda a fundo de princípio a fim. Rubens Barrichello e Tony Kannan são os rookies deste ano, ambos tiveram que fazer formação num sofisticado simulador antes de passarem para a pista. E nem o facto de Barrichello ter dois recordes na Fórmula 1: a pole position mais rápida de sempre a 260 km/h e 323 corridas disputadas o livrou da prova de aferição. “Já corri no Mónaco e em Indianápolis, faltava-me Le Mans, que é um marco importante na carreira de qualquer piloto, disse o brasileiro que vai tripular o Dallara, com 600 cv de potência.

Esta mítica prova conquista outros ex-desportistas, caso de Fabien Barthez. O antigo guarda-redes da seleção de França tem evoluído de forma consistente e volta a Le Mans para conduzir o protótipo Ligier, com motor V8 4.2 de 600 cv. “Enquanto piloto, tenho vindo a aprender e a evoluir. Estou melhor preparado para a corrida deste ano. O circuito é fantástico, com zonas onde se pode atacar à vontade e outras muito difíceis, onde é preciso manter a concentração”.

Mas as 24 Horas de Le Mans têm outros motivos de interesse. A luta entre os Ford GT, Porsche 911 RSR e o Ferrari 488 GTE vai ser tremenda, e não há um favorito claro entre os carros da categoria GT.

Portugueses presentes Le Mans já se tornou ponto de encontro dos melhores pilotos portugueses. Filipe Albuquerque alinha com o protótipo Ligier JSP217, Pedro Lamy corre com o Aston Martin Vantage e Álvaro Parente corre com o Ferrari 488 GTE. Todos eles têm como principal objectivo terminar a corrida, mas sempre com o pensamento em lutar pela vitória nas respectivas categorias.

A partida para as 24 Horas de Le Mans será dada às 14 horas (hora portuguesa) por Eduardo Freitas, o director de prova. O canal desportivo Eurosport vai transmitir a prova na íntegra utilizando ferramentas tecnológicas que permitem, por exemplo, analisar diferentes fases da corrida em 3D. A não perder!